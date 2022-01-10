Россия увеличила количество танков в пограничном с Японией регионе

Механики-водители уже приняли новые машины. Сформированное танковое подразделение приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимний период обучения.

Отмечается, что отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк и был назван “летающим”. Эти танки способны проезжать более 500 км при скорости в 70 км/ч без дозаправки.