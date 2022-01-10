Россия увеличила количество танков в пограничном с Японией регионе

Наука и технологии
Сегодня в 20:50
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Россия увеличила количество танков в пограничном с Японией регионеБоевая подготовка начнется в зимний период обучения
Пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ сообщила, что сформировано новое танковое подразделение на базе приморского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота Военно-морского флота России.
По их словам, в подразделение поступили модернизированные танки Т-80БВ.
Оно получило на вооружение более 30 современных модернизированных танков Т-80БВ, которые значительно усилят ударные возможности приморского соединения морской пехоты ТОФ
Пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ
Механики-водители уже приняли новые машины. Сформированное танковое подразделение приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимний период обучения.
Отмечается, что отличительной особенностью танков семейства Т-80БВ является единая газотурбинная силовая установка, за что танк и был назван “летающим”. Эти танки способны проезжать более 500 км при скорости в 70 км/ч без дозаправки.
Источник: РИА Новости