Россия увеличит число боевых вертолетов с системой радиоподавления "Рычаг"

Именно “Рычаг-АВ” является тем видом вооружения, которое способно создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу средств противовоздушной обороны, сообщает газета Известия со ссылкой на Минобороны России. В случае, если подобный тип систем будет становиться популярной в российской армии, то ее эффективность против развертывания ракет малой и средней дальности НАТО будет феноменальной, заключают эксперты.