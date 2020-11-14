Наука и технологии
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Россия увеличит число боевых вертолетов с системой радиоподавления "Рычаг"
Что явно окажется своеобразной палкой в колеса НАТО
В сети появилась информация о том, что Россия увеличит число боевых вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления "Рычаг-АВ”. Речь идет оснащении летательными аппаратами Южного военного округа.
Именно “Рычаг-АВ” является тем видом вооружения, которое способно создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу средств противовоздушной обороны, сообщает газета Известия со ссылкой на Минобороны России. В случае, если подобный тип систем будет становиться популярной в российской армии, то ее эффективность против развертывания ракет малой и средней дальности НАТО будет феноменальной, заключают эксперты.
Это вписывается в нашу доктрину: не идти на гонку вооружений, а с помощью подобных систем просто блокировать целые районы предполагаемых запусков и создавать серьезную проблему для наступательных вооружений НАТО.