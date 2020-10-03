Россия уже в 2027 году может отправить миссию для изучения жизни на Венере

Напомним, что в прошлом месяце американские и британские ученые сообщили общественности о том, что в атмосфере Венеры был найден фосфин, предположительно биологического происхождения. Он может выделяться микроорганизмами, которые не пользуются кислородом для дыхательного процесса. В России же, в свою очередь, считают, что само по себе наличие биомаркеров в атмосфере планеты не может расцениваться как доказательство наличия жизни на Венере. Отмечается, что для получения достоверных научных данных требуется контактное исследование этой планеты.