Наука и технологии
Сегодня 10:00
Россия уже в 2027 году может отправить миссию для изучения жизни на Венере
Планируется изучить источник фосфинов, которые были найдены в атмосфере планеты
Несмотря на то, что российская программа изучения Венеры предполагает три миссии начиная с 2029 года, она может пополниться еще одной срочной миссией в 2027 году, направленной на выявления жизни на планете.
Напомним, что в прошлом месяце американские и британские ученые сообщили общественности о том, что в атмосфере Венеры был найден фосфин, предположительно биологического происхождения. Он может выделяться микроорганизмами, которые не пользуются кислородом для дыхательного процесса. В России же, в свою очередь, считают, что само по себе наличие биомаркеров в атмосфере планеты не может расцениваться как доказательство наличия жизни на Венере. Отмечается, что для получения достоверных научных данных требуется контактное исследование этой планеты.
Сейчас оценивается возможность в 2027 году "быстрой" дополнительной атмосферной целевой экспедиции для исследования источника фосфинов.