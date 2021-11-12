Россия ведет работы по редактированию растений. Среди них – синий ячмень

Она объяснила, что в России ведутся работы по редактированию растений, в том числе ячменя, свеклы, зернобобовых культур, кукурузы, арбуза и других с целью изменения диетической ценности, а также свойств плодов и семян.



У Хлесткиной спросили, стоит ли россиянам ждать синий арбуз, на что она дала вразумительный ответ.