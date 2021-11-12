Россия ведет работы по редактированию растений. Среди них – синий ячмень

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Россия ведет работы по редактированию растений. Среди них – синий ячменьОсталось дождаться синих арбузов
Российские ученые создадут синий ячмень с антиоксидантами. Об этом рассказала Елена Хлесткина, директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова.
Она объяснила, что в России ведутся работы по редактированию растений, в том числе ячменя, свеклы, зернобобовых культур, кукурузы, арбуза и других с целью изменения диетической ценности, а также свойств плодов и семян.
У Хлесткиной спросили, стоит ли россиянам ждать синий арбуз, на что она дала вразумительный ответ.
Синий арбуз — нет, а вот синий ячмень будет с большим содержанием антиоксидантов — таких же полезных, как в чернике, потому и цвет зерна синий
Елена Хлесткина
Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова
В планах ученых — научиться создавать сорта будущего, чтобы, несмотря на любые неблагоприятные прогнозы, на столе всегда был вкусный и полезный хлеб в достаточном количестве.
Источник: Известия