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Россия ведет работы по редактированию растений. Среди них – синий ячмень

Осталось дождаться синих арбузов
Российские ученые создадут синий ячмень с антиоксидантами. Об этом рассказала Елена Хлесткина, директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова.
Россия ведет работы по редактированию растений. Среди них – синий ячмень

Она объяснила, что в России ведутся работы по редактированию растений, в том числе ячменя, свеклы, зернобобовых культур, кукурузы, арбуза и других с целью изменения диетической ценности, а также свойств плодов и семян.

У Хлесткиной спросили, стоит ли россиянам ждать синий арбуз, на что она дала вразумительный ответ.

Синий арбуз — нет, а вот синий ячмень будет с большим содержанием антиоксидантов — таких же полезных, как в чернике, потому и цвет зерна синий

Елена Хлесткина
Директор ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Вавилова

В планах ученых — научиться создавать сорта будущего, чтобы, несмотря на любые неблагоприятные прогнозы, на столе всегда был вкусный и полезный хлеб в достаточном количестве.

Источник: Известия
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