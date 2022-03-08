Россия вместо спутников OneWeb запустит частные аппараты

Наука и технологии
Сегодня в 15:31
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Россия вместо спутников OneWeb запустит частные аппаратыВ результате санкций
Как сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, из-з проблем с запуском спутников OneWeb, вызванных санкциями, Россия запустит на целевые орбиты частные российские спутники.
Рогозин отметил, что в России сделаны десятки частных спутников. По его словам, разрыв отношений с OneWeb позволит российским частным компаниям «практически бесплатно» вывести свои аппараты в космос. Для этого будут использоваться носители «Союз-2», выведенные из совместных проектов с OneWeb.
Также отмечено, что на целевые орбиты будут выведены десятки сделанных в России метеоспутников, дистанционного зондирования и связи. Это произойдёт до конца года.
Источник: ТАСС