Россия вместо спутников OneWeb запустит частные аппараты

Рогозин отметил, что в России сделаны десятки частных спутников. По его словам, разрыв отношений с OneWeb позволит российским частным компаниям «практически бесплатно» вывести свои аппараты в космос. Для этого будут использоваться носители «Союз-2», выведенные из совместных проектов с OneWeb.

Также отмечено, что на целевые орбиты будут выведены десятки сделанных в России метеоспутников, дистанционного зондирования и связи. Это произойдёт до конца года.