Россия вооружит гражданские корабли у Северного полюса

”Это будут ледоколы и ледокольные корабли, то есть корабли, способные двигаться с достаточной скоростью в сплошном ледовом покрове определенной толщины. По сути, это будут вооруженные ледоколы. Где лед тонкий - больше оружия, где тяжелые льды - наоборот”, - поделился Валерий Поляков, советник гендиректора Крыловского государственного научного центра.

Напомним, что буквально в октябре 2019 года на предприятии “Адмиралтейские верфи” осуществился спуск на воду патрульного корабля ледового класса “Иван Папанин”. Отмечается, что данное судно было реализовано специально для ВМФ.