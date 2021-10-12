Россия вооружит миротворцев автоматами АК-12

Как сообщают «Известия», уже началось перевооружение некоторых войсковых частей. Одной из первых эти автоматы в количестве 1,5 тысяч единиц получила 15-я отдельная мотострелковая бригада, расположенная в Самарской области. Министерство обороны планирует перевооружить на это стрелковое оружие все миротворческие подразделения ВДВ и морской пехоты. Кроме них АК-12 также получат инженерно-сапёрные и медицинские подразделения.

Источник отмечает, что массовое производство АК-12 началось в 2019 году. Автомат отличается возможностью комплектования «индивидуального» оружия, исходя из задач подразделения. Для этого на нём можно устанавливать различные осветительные приборы, прицелы для различных задач, лазерные целеуказатели, переднюю рукоять и другие приспособления.