Россия вооружит патрульные корабли новыми ракетами

По словам Мистахова, серию этих кораблей намерены продолжить, так как это «очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов».

Корабли проекта 22160 предназначены для охранения кораблей, водных районов и военно-морских баз, патрулирования исключительной экономической зоны. В арсенал корабля 22160 «Василий Быков» входят артиллерийская установка АК-176МА, пулемётные установки и противодиверсионные гранатомёты. Патрульный корабль может нести контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К», экспортное обозначение — Club-K, с крылатыми ракетами.