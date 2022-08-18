Россия вооружит патрульные корабли новыми ракетами

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Россия вооружит патрульные корабли новыми ракетамиИ продолжит разработку серии кораблей под эти цели
Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал, что серию патрульных кораблей проекта 22160 продолжат для установки на них ракет «Клаб» и комплекса «Ресурс».
По словам Мистахова, серию этих кораблей намерены продолжить, так как это «очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов».
Корабли проекта 22160 предназначены для охранения кораблей, водных районов и военно-морских баз, патрулирования исключительной экономической зоны. В арсенал корабля 22160 «Василий Быков» входят артиллерийская установка АК-176МА, пулемётные установки и противодиверсионные гранатомёты. Патрульный корабль может нести контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К», экспортное обозначение — Club-K, с крылатыми ракетами.