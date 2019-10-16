Наука и технологии
Сегодня 09:52
Россия вооружит Саудовскую Аравию ракетами
За это арабское государство инвестирует в модернизацию этих самых ракет
Российский фонд прямых инвестиций и саудовская компания технологического развития и инвестиций объявили о совместных инвестициях России и Саудовской Аравии в улучшение российских ракет-носителей, а также их дальнейшего использования на благо обеих стран.
Как стало известно, соглашение было подписано в рамках визита российского президента Владимира Путина в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. В подписанном документе говорится о том, что РФПИ и TAQNIA займутся инвестированием в модернизацию российского ракетоносителя. В дальнейшем улучшенный вариант российского оружия планируется использовать в интересах обеих стран. Также, согласно имеющимся данным, инженеры двух стран совместно займутся проектированием и производством дополнительных составляющих “Старт”.
Напомним, что “Старт” — космическая ракета-носитель, использующая твердое топливо. Она основана на базе частей ракетного комплекса “Тополь” в НТЦ “Комплекс-МИТ”.
Самое читаемое