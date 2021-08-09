Россия вооружится тремя новыми атомными подлодками до конца 2021 года

По данным РИА Новости, в числе атомных подлодок, которые попадут на баланс Военно-морского флота России, окажутся три модели — стратегическая «Князь Олег», многоцелевая «Новосибирск» и носитель беспилотников «Белгород».

Первым передадут «Князь Олег». Об этом рассказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. Затем, в декабре, ожидается передача «Новосибирска» проекта 885М «Ясень-М». Осенью же должны завершиться испытания «Белгорода», после чего судно также будет отправлено в ВМФ РФ.

Напомним, что отличительной особенностью российского флота является обладание самой современной атомной подводной лодкой «Красноярск».