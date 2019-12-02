Россия вошла в число лидеров по количеству платежей при помощи "умных" часов

”Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте - Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов”, — говорится в пресс-релизе компании.

При этом в материале также говорится и о том, что на сегодняшний день практически каждый пятый взрослый человек носит "умные часы" либо фитнес-браслет. По подсчетам специалистов платежной системы, уже к 2020 году общемировой рынок носимой электроники достигнет стоимости в районе 30 млрд евро.