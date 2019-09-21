Россия вошла в десятку стран, инвестирующих в инновации

Стоит также отметить, что по двум другим критериям Россия оказалась на 14 и 24 позициях. По уровню развития инновационной деятельности, Россия имеет средний по Европе показатель. Наиболее эффективные показатели удельного веса инновационной продукции принадлежат таким странам, как Словакия, Испания и Ирландия.