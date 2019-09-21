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Россия вошла в десятку стран, инвестирующих в инновации

Однако в разработке инноваций мы все еще отстаем
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ сравнил интенсивность инновационной деятельности за 2018 в России и европейских странах, составив своеобразный рейтинг.

Инновационные процессы выявлялись исходя из трех показателей: удельному весу затрат на технологические инновации, удельному весу затрат на исследования и удельному весу инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме. Согласно рейтингу, Россия оказалась на 9 месте по удельному весу затрат на технологические инновации.

Стоит также отметить, что по двум другим критериям Россия оказалась на 14 и 24 позициях. По уровню развития инновационной деятельности, Россия имеет средний по Европе показатель. Наиболее эффективные показатели удельного веса инновационной продукции принадлежат таким странам, как Словакия, Испания и Ирландия.

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