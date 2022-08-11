Россия впервые покажет новую бесшумную торпеду на выставке военных технологий

Одними из главных характеристик торпеды названы бесшумность и скрытность — снаряд практически невозможно засечь на дальних рубежах. Новая торпеда предназначена для запуска с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 534 мм, оснащённых агрегатами электроразрывного ввода данных.

«Она может поражать любые надводные и подводные цели, стационарные морские и береговые объекты на максимальном расстоянии до 18 километров во всех акваториях Мирового океана в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. Имеет скорость хода от 30 до 50 узлов», — сообщили в корпорации.