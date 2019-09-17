Россия впервые покажет новый пассажирский самолет иностранцам на выставке

На данный момент МС-21 находится в разработке, а его сертификация в России намечена на следующий год. Мероприятие в Стамбуле будет первой демонстрацией российской разработки на зарубежном рынке.

В планах производителя МС-21 начать поставки отечественного самолета во второй половине 2021 года. На данный момент крупнейшим заказчиком на летательные аппараты является “Аэрофлот”, заказавший на поставку порядка 50 самолетов.

Напомним, что первый полет МС-21 состоялся в 2017 году, а первая публичная демонстрация его работы лишь спустя два года — в начале сентября 2019 года в рамках московского авиасалона МАКС-2019.