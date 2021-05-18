Наука и технологии
Сегодня в 07:45
Россия выделила деньги на первую миссию на Венеру со времён развала СССР
Состояться она должна уже в этом десятилетии
В сети появилась информация о том, что Роскосмос заключил контракт с НПО Лавочкина. Согласно нему, в ближайшее время будет разработано «техническое предложение» первого этапа российской миссии к Венере.
Сообщается, что его цена составляет 318 млн рублей. Выделят же эти средства до 2023 года. При этом общая стоимость всей миссии оценена в более 17 млрд рублей, передаёт РИА Новости.
По имеющимся данным, НПО Лавочкина займётся обоснованием реализуемости миссии. Также специалисты компании должны будут предоставить возможные проектно-конструкторскими решения, нацеленные на обеспечение изучения атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.
Отдельным пунктом идёт анализ возможности вернуть на Землю полученные образцы на планете образцы.
Стоит отметить, что в случае успешного запуска станции «Венера-Д» (планируется в 2029 году), это будет первая подобная отечественная миссия со времён СССР.