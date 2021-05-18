Россия выделила деньги на первую миссию на Венеру со времён развала СССР

Сообщается, что его цена составляет 318 млн рублей. Выделят же эти средства до 2023 года. При этом общая стоимость всей миссии оценена в более 17 млрд рублей, передаёт РИА Новости.

По имеющимся данным, НПО Лавочкина займётся обоснованием реализуемости миссии. Также специалисты компании должны будут предоставить возможные проектно-конструкторскими решения, нацеленные на обеспечение изучения атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.

Отдельным пунктом идёт анализ возможности вернуть на Землю полученные образцы на планете образцы.

Стоит отметить, что в случае успешного запуска станции «Венера-Д» (планируется в 2029 году), это будет первая подобная отечественная миссия со времён СССР.