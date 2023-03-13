Россия выделит 1,3 миллиарда рублей на разработку отечественного аналога Microsoft GitHub

Для этого планируется использовать средства, которые лежат без движения на счетах фонда Росинфокоминвест ещё с 2007 года. Их уже выделили на эти цели.

Источники, близкие к министерству, сообщили, что чиновники ещё в декабре 2022 года направили предложение в Кабинет министров. Решение правительства по данному вопросу ожидается в ближайшее время.

Считается, что релиз национального репозитория позволит российским разработчикам сотрудничать и обмениваться кодом в безопасном и централизованном месте.

Инициатива также способна помочь в развитии отечественного программного обеспечения и уменьшению зависимости страны от иностранных технологий.