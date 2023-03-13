Россия выделит 1,3 миллиарда рублей на разработку отечественного аналога Microsoft GitHub

Россия выделит 1,3 миллиарда рублей на разработку отечественного аналога Microsoft GitHubДеньги под это дело уже имеются
Минцифры России предложило выделить 1,3 млрд рублей на создание национального репозитория, который послужит аналогом GitHub.
Фото: The GitHub Blog
Для этого планируется использовать средства, которые лежат без движения на счетах фонда Росинфокоминвест ещё с 2007 года. Их уже выделили на эти цели.
Источники, близкие к министерству, сообщили, что чиновники ещё в декабре 2022 года направили предложение в Кабинет министров. Решение правительства по данному вопросу ожидается в ближайшее время.
Считается, что релиз национального репозитория позволит российским разработчикам сотрудничать и обмениваться кодом в безопасном и централизованном месте.
Инициатива также способна помочь в развитии отечественного программного обеспечения и уменьшению зависимости страны от иностранных технологий.