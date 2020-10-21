Россия выделит 1.5 миллиарда рублей на создание космической ракеты для полетов на Луну

Материалы, раскрывшие планы российских властей, были найдены на сайте госзакупок, сообщает РИА Новости. При этом стоит отметить, что ранее источники, приближенные к отечественной космической отрасли, уже рассказывали о проектировании инженерами Роскосмоса сразу двух ракет для полета на Луну: сверхтяжелой ракеты “Енисей” и ее более грузоподъемного варианта “Дон”. Так, если первая будет способна доставить на Луну полезный груз массой не менее 27 тонн, то вторая сможет перевезти все 33 тонны.

Напомним, что ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже выступал с сообщением относительно стоимости проекта “Енисей”. Тогда он заявил, что создание российского сверхтяжелого носителя обойдется дорого, “под триллион рублей”.