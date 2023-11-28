Россия выделит на повышение кибербезопасности более 25 млрд рублей

До 2030 года будет выделено около 25,2 млрд рублей на развитие соответствующих государственных систем, включая проекты «Мультисканер», «Антифишинг», «Антифрод» и другие.

Эти меры направлены на замещение иностранных решений и повышение эффективности существующих разработок.

Из общей суммы, 7.1 млрд рублей будут направлены на создание новой системы противодействия компьютерным атакам «Мультисканер», основанной на ГосСОПКА.

Дополнительно, 3.7 млрд выделят на развитие систем «Антифрод» и «Антифишинг», а 2.4 млрд пойдут на внешнюю оценку защищенности ключевых государственных информационных систем.

Оставшиеся 12 млрд рублей инвестируют в системы обеспечения кибербезопасности, включая криптографию и средства защиты.

Кроме того, Минцифры планирует выделить 27 млрд рублей на гранты для IT-стартапов и допустить их к государственным закупкам. Целью является поддержка не менее 1000 стартапов, которые выпустят более 2000 новых решений и продуктов.