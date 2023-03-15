Россия выкупила у зарубежных арендодателей дальнемагистральные самолёты Airbus A330 и Boeing 777

16:44, 15 марта 2023
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Россия выкупила у зарубежных арендодателей дальнемагистральные самолёты Airbus A330 и Boeing 777Всего 18 самолётов
Правительство выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп российскими авиаперевозчиками импортных дальнемагистральных самолётов у западных арендодателей.
Фото: Insurancejournal.com
Это зарубежные лизинговые компании, использование самолётов которых разрешалось западными регуляторами на фоне санкций для осуществления финансового лизинга. Часть выделенных средств уже использовал «Аэрофлот».
Как сообщается, в 2022 году компания выкупила 18 дальнемагистральных самолётов — восемь Airbus A330 и десять Boeing 777.