Россия выкупила у зарубежных арендодателей дальнемагистральные самолёты Airbus A330 и Boeing 777

Это зарубежные лизинговые компании, использование самолётов которых разрешалось западными регуляторами на фоне санкций для осуществления финансового лизинга. Часть выделенных средств уже использовал «Аэрофлот».

Как сообщается, в 2022 году компания выкупила 18 дальнемагистральных самолётов — восемь Airbus A330 и десять Boeing 777.