Россия выплатит 2 миллиона рублей хакеру за помощь в защите онлайн-голосования от взлома

Одну из таких попыток зафиксировали буквально за час до окончания тестирования, пишет Независимая Газета. При этом нашёлся хакер, который успешно обошёл защиту системы, указав на это создателям онлайн-голосования.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов города Москвы Артем Костырко рассказал, что его личность раскроют примерно через неделю. Более того, эксперта наградят премией размером 2 млн рублей, как и было обещано ранее.

Напомним, что со 2 августа жители Москвы могут зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование. А уже с 17 по 19 сентября они смогут выбрать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.