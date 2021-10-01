Россия выпустит новые десантные корабли на воздушной подушке

Источником этих данных стали Известия — именно их инсайдеры в оборонном ведомстве «слили» соответствующую информацию. Они же рассказали, что благодаря воздушной подушке аппарат сможет передвигаться как по суше, так и по воде.

Что интересно, специалисты рассчитывают создать такой корабль, который сможет «взять на борт один танк или несколько бронетранспортеров/БМП, а также штурмовую группу». Также новинка должна будет уметь транспортировать ракетные комплексы «Искандер», «Бал» и «Бастион».

На данный момент нет каких-либо точных данных, как скоро новый корабль будет построен. Тем более неизвестно, когда Минобороны получит первые серийные образцы.