Россия выпустит новый беспилотник для спецоперации на Украине

Ситуацию прокомментировал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. По его словам, малоразмерные беспилотники особенно мультикоптеры, оказались крайне востребованы военными.

Важно то, что это будет беспилотник российского производства, а не импортный аппарат. Эксперт подчеркнул, что производство новых беспилотников российскими компаниями, не просто закроет существующий дефицит этих летательных аппаратов, но и обеспечит систематическое пополнение естественным образом выбывающих из строя систем; это «обеспечивает наилучшее решение проблемы, по сравнению с предлагавшимся импортом».

Сообщается, что отображение видео, управление беспилотником, ввод полётного задания будет осуществляться с мобильного телефона, планшета или ноутбука. Устройство получит средства идентификации принадлежности, зашифрованные каналы управления и передачи видео.

Опытный образец обладает высокой прочностью и малым весом за счёт применения карбона и наполненных полимеров, аддитивных технологий при производстве комплектующих. Скорость, которую будет способен развивать новый беспилотник — 120 км/ч, а также он имеет лучшие характеристики по манёвренности. Эти аппараты можно будет эксплуатировать при высоких ветровых нагрузках и отрицательных температурах.