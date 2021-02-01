Россия выпустит робота с искусственным интеллектом для полётов в космос в ближайшие несколько лет
Речь идёт о роботе-помощнике для космонавтов Теледроид. По данным агентства ТАСС, прямо сейчас производитель вовсю готовится к первым полноценным испытаниям устройства.
Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года.
Ожидается, что у робота будет два режима работы: клонирующий человека и автономный. Первый будет способ управления будет приоритетным, так как в таком режиме Теледроид будет полезен при работе в открытом космосе. Для второго варианта будет использоваться разработанный специалистами ИИ.
Напомним, что в 2019 году стало известно, что первые испытания робота запланированы на вторую половину 2021 года.