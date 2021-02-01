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Россия выпустит робота с искусственным интеллектом для полётов в космос в ближайшие несколько лет

Как тебе такое, Илон Маск?
В сети появилась информация о том, как скоро Россия создаст робота с ИИ для запуска в открытый космос. По словам представителя компании-разработчика решения, «Андроидная техника», случится это уже в 2023-2024 годах.

Речь идёт о роботе-помощнике для космонавтов Теледроид. По данным агентства ТАСС, прямо сейчас производитель вовсю готовится к первым полноценным испытаниям устройства.

Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года.

Пресс-служба «Андроидной техники»

Ожидается, что у робота будет два режима работы: клонирующий человека и автономный. Первый будет способ управления будет приоритетным, так как в таком режиме Теледроид будет полезен при работе в открытом космосе. Для второго варианта будет использоваться разработанный специалистами ИИ.

Напомним, что в 2019 году стало известно, что первые испытания робота запланированы на вторую половину 2021 года.