Россия выпустит спрей против всех видов коронавируса до конца весны 2022 года

Наука и технологии
Сегодня в 22:01
1 мин.
Россия выпустит спрей против всех видов коронавируса до конца весны 2022 годаПрепарат основан на специальной молекуле
Учёные из Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Биотехнологии РАН разработали и проводят доклинические испытания принципиально нового препарата против коронавируса, основанного на новой молекуле.
Молекула называется PDSTP. У неё принципиально новое действие: молекула взаимодействует не с вирусом, а с клеткой хозяина, блокируя связывание вируса с клеткой и препятствуя проникновению патогена в организм. Благодаря этому вирус погибает.
Оптимальная форма препарата, которую выбрали разработчики, - спрей. «Показано, что обработка слизистых верхних дыхательных путей как минимум на несколько часов предотвращает заражение, а его внутрибрюшинное использование на модели животных обеспечивает мощный лечебный эффект», - сообщили специалисты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Известия