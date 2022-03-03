Россия выпустит спрей против всех видов коронавируса до конца весны 2022 года

Молекула называется PDSTP. У неё принципиально новое действие: молекула взаимодействует не с вирусом, а с клеткой хозяина, блокируя связывание вируса с клеткой и препятствуя проникновению патогена в организм. Благодаря этому вирус погибает.

Оптимальная форма препарата, которую выбрали разработчики, - спрей. «Показано, что обработка слизистых верхних дыхательных путей как минимум на несколько часов предотвращает заражение, а его внутрибрюшинное использование на модели животных обеспечивает мощный лечебный эффект», - сообщили специалисты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.