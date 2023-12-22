Россия вышла из топ-100 стран с самым быстрым интернетом

Россия опустилась на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом, согласно данным компании Ookla. Этот сдвиг за год объясняется внедрением технологии 5G в других странах, которая пока недоступна в России. Однако это не свидетельствует о ухудшении сотовой связи в стране, а скорее о глобальных изменениях на рынке мобильной связи.

Россия уступила места Узбекистану, Индонезии и Тунису, оказавшись за пределами топ-100. В то время как Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Кувейт стали лидерами в скорости мобильного интернета. Например, в ОАЭ средняя медианная скорость превышает 325 Мбит/с, что существенно выше, чем чуть менее 24 Мбит/с в России.