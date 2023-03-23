Россия вывела на орбиту новый военный спутник

Со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы функционируют штатно. Сведения об аппарате внесли в каталог объектов системы контроля космического пространства.

«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», — сказано в сообщении.