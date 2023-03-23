Россия вывела на орбиту новый военный спутник

20:10, 23 марта 2023
1 мин.
Россия вывела на орбиту новый военный спутникСпутник получил название «Космос-2567»
23 марта в 9:40 мск ВКС России с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Космос-2567» в интересах Министерства обороны.
Фото: Mil.ru/
Со спутником установлена устойчивая телеметрическая связь, все бортовые системы функционируют штатно. Сведения об аппарате внесли в каталог объектов системы контроля космического пространства.
«В расчётное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск», — сказано в сообщении.