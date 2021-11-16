Россия взорвала свой собственный спутник

По их оценке, образовалось около 1,5 тыс. обломков, за которыми можно вести мониторинг. При этом американские военные полагают, что в результате испытания на орбите также появятся "сотни тысяч" более мелких обломков, отследить которые уже будет невозможно.



Глава космического командования генерал Джеймс Дикинсон заявил, что подобное испытание, по мнению США, указывает на то, что России безразличны "безопасность, стабильность и долгосрочное рациональное использование космоса всеми странами". Он пояснил, что, согласно оценкам космического командования США, из-за этих обломков космическим аппаратам придется чаще маневрировать, чтобы избегать столкновений.



Отмечается, что "Космос-1408" был запущен в 1982 году. Он предназначался для радиотехнической разведки и не работал уже более 20 лет.