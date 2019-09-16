Россия взяла под охрану единственную в мире плавучую атомную электростанцию

“Проведены все необходимые мероприятия по комплектованию и обучению личного состава подразделения, оборудованию объекта современными системами безопасности”, - сообщает директор Росгвардии Виктор Золотов.

Ранее в городе Певек торжественно приняли плавучую атомную электростанцию из Мурманска, в порту которого она пребывала некоторое время. Сообщается, что станцию в скором времени подключат к электричеству. Запуск ожидается в декабре 2019 года. Напомним, что плавучий атомный энергоблок создан в первую очередь для получения тепловой энергии. Также, возможно использование станции для того, чтобы опреснять морскую воду.