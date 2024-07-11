Россия займется выпуском ряда компонентов для китайских двигателей JAC

По данным «Автопотока», в России будут производить такие детали, как отливка и головка блока цилиндров, а также коленвала.

Отметим, что данный шаг явно направлен на повышение уровня локализации и независимости производства. Так, изготовление перечисленных выше компонентов на территории РФ позволит не только снизить зависимость от импорта, но и сократить производственные затраты.

Ранее стало известно, что новый рамный внедорожник Sollers ST8 будет производиться по полному циклу и оснащаться 2-литровым дизельным двигателем JAC, собираемым в Елабуге, а также шестиступенчатой механической коробкой передач от ЗМЗ.