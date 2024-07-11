Россия займется выпуском ряда компонентов для китайских двигателей JAC

Опубликовано 11 июля 2024, 10:31
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Россия займется выпуском ряда компонентов для китайских двигателей JACЧто не может не радовать
Компания Sollers объявила о планах локализации производства основных компонентов турбодизелей JAC, собираемых на заводе в Елабуге.
По данным «Автопотока», в России будут производить такие детали, как отливка и головка блока цилиндров, а также коленвала.
Отметим, что данный шаг явно направлен на повышение уровня локализации и независимости производства. Так, изготовление перечисленных выше компонентов на территории РФ позволит не только снизить зависимость от импорта, но и сократить производственные затраты.
Ранее стало известно, что новый рамный внедорожник Sollers ST8 будет производиться по полному циклу и оснащаться 2-литровым дизельным двигателем JAC, собираемым в Елабуге, а также шестиступенчатой механической коробкой передач от ЗМЗ.