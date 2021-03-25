Россия займётся отправкой туристов в космос к 2023 году

Так, по словам генерального директора Главкосмоса Дмитрия Лоскутова, его компания вместе с Роскосмосом занялась созданием задела для реализации коммерческих туров за пределы Земли, пишет ТАСС. При этом цена отечественного предложения должна быть конкурентоспособной. Делается это для того, чтобы все желающие (и имеющие соответствующие возможности) могли стать космическими туристами.

Отметим, что Главкосмос ещё в прошлом году получила от Роскосмоса поручение. В нём российская компания попросила Лоскутова заняться развитием отрасли космического туризма.

Напомним, что немалую ставку на похожу область делают SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic.