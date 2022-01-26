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Россия займётся продажей собственных дронов-камикадзе за рубеж

Для этого есть все необходимые документы

Как стало известно, барражирующий боеприпас КУБ сумел получить паспорт экспортного облика. А это значит, что теперь российские дроны-камикадзе можно будет поставлять на экспорт.