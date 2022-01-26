Наука и технологии
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Россия займётся продажей собственных дронов-камикадзе за рубеж

Для этого есть все необходимые документы
Как стало известно, барражирующий боеприпас КУБ сумел получить паспорт экспортного облика. А это значит, что теперь российские дроны-камикадзе можно будет поставлять на экспорт.
Россия займётся продажей собственных дронов-камикадзе за рубеж

При этом, согласно имеющимся данным, группа компаний «Калашников» намерена воспользоваться полученным шансом.

Комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с АО «Рособоронэкспорт» готова начать продвижение БПЛА КУБ на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок.

Пресс-служба «Калашников»

Напомним, что дрон-камикадзе был разработан специалистами ZALA Aero — компании, которая входит в состав «Калашников». Испытания барражирующего боеприпаса завершились ещё в 2021 году. Тогда же подтвердилась информация о том, что заявленные спецификации соответствуют действительности.

Источник: РИА Новости
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