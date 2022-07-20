Россия заинтересовалась иранскими беспилотниками: чем они отличаются от остальных

Речь идёт об ударных дронах серии Shahed — аналоге американского Predator и китайского Wing Loong II. Описаны беспилотники Shahed 161, 191 и 171. Серия построена по принципу «летающее крыло» и может быть использована не только в одиночном полёте, но и для атаки в составе «роя».

Дрон Shahed 161 имеет взлётную массу 170 кг, радиус полёта составляет 250 км, максимальная дальность полёта — 500 км. Shahed 191 представляет собой беспилотник с взлётной массой до 500 кг, максимальная дальность полёта — до 750 км. Shahed 171 — тяжёлый БПЛА, масса до 3070 кг, дальность полёта — 4400 км.

Все беспилотники могут быть вооружены различными системами, в частности, корректируемыми бомбами Qaem. В связи с этим на Западе эти БПЛА оценивают как живучие и опасные.

Такие характеристики подтвердились в феврале 2018. Тогда Shahed 171 смог пройти через многочисленные израильские системы ПВО Patriot американского производства и проник на территорию Израиля. В США их называют «опасными и чрезвычайно живучими в самых плотных условиях ПВО».