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Россия захотела хранить иностранные ядерные отходы на своей территории

Говорят, у нас есть все необходимые для этого технологии

Уже завтра, 31 октября, в шотландском Глазго начнётся мировая конференция по изменению климата. Накануне мероприятия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделал важное заявление.