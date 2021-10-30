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Россия захотела хранить иностранные ядерные отходы на своей территории

Говорят, у нас есть все необходимые для этого технологии
Уже завтра, 31 октября, в шотландском Глазго начнётся мировая конференция по изменению климата. Накануне мероприятия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделал важное заявление.
Россия захотела хранить иностранные ядерные отходы на своей территории

По словам чиновника, наша страна полностью готова к тому, чтобы хранить на своей территории ядерные отходы других стран. Но при этом есть одно условие — речь идёт о тех государствах, которые «признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века».

Патрушев отметил, что Россия хранит подобный тип отходов крайне безопасно, без нанесения какого-либо вреда окружающей среде.

Отметим, что накануне появилась информация о прибытии сразу 20 французских контейнеров с регенерированным ураном в порт Дюнкерка. Оттуда их планируется переправить в Санкт-Петербург. Оттуда ядерные отходы будут доставлены в город Северск для дальнейшей переработки.

Источник: Комсомольская правда