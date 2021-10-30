Россия захотела хранить иностранные ядерные отходы на своей территории

Наука и технологии
Сегодня в 12:53
1 мин.
Россия захотела хранить иностранные ядерные отходы на своей территорииГоворят, у нас есть все необходимые для этого технологии
Уже завтра, 31 октября, в шотландском Глазго начнётся мировая конференция по изменению климата. Накануне мероприятия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сделал важное заявление.
По словам чиновника, наша страна полностью готова к тому, чтобы хранить на своей территории ядерные отходы других стран. Но при этом есть одно условие — речь идёт о тех государствах, которые «признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века».
Патрушев отметил, что Россия хранит подобный тип отходов крайне безопасно, без нанесения какого-либо вреда окружающей среде.
Отметим, что накануне появилась информация о прибытии сразу 20 французских контейнеров с регенерированным ураном в порт Дюнкерка. Оттуда их планируется переправить в Санкт-Петербург. Оттуда ядерные отходы будут доставлены в город Северск для дальнейшей переработки.
Источник: Комсомольская правда