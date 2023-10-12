Россия закроет потребность в чипах для банковских карт к 2025 году

Российские компании смогут удовлетворить потребность в чипах для банковских карт страны к 2024–2025 годам. Это мнение выразил заместитель главы Минпромторга, Василий Шпак. В настоящее время существует повышенный спрос на такие чипы, частично из-за государственных заказов и ухода иностранных платёжных систем с российского рынка.

Минпромторг совместно с производителями банковских карт исследует возможность продлить сроки поставок чипов, произведённых на заводе «Микрон». Поставщик уже столкнулся с юридическими исками на миллионы рублей из-за задержек в поставках. Недостаток отечественных чипов привёл к использованию китайских аналогов в банковских картах.

В настоящее время работают над расширением производственных возможностей компании «Микрон» и сотрудничеством с «НМ-Техом». Эти шаги помогут добиться того, чтобы к концу 2024 года или 2025 года удовлетворить значительную часть потребности российского рынка в чипах для банковских карт.