Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2024, 21:59
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Россия закупила оборудование из Европы для печатных плат

Общей стоимостью почти 250 млн рублей
Россия купила европейские установки для печатных плат для предприятия «Гамма»
Россия закупила оборудование из Европы для печатных плат
© Albert Stoynov

Российское Министерство промышленности и торговли закупило европейское оборудование для поверхностного монтажа на сумму 249,2 млн рублей. Информация о закупке была опубликована на портале госзакупок. Оборудование будет передано государственному научно-производственному предприятию (НПП) «Гамма», которое находится в Москве.

Приобретённые установки Europlacer предназначены для автоматической установки компонентов на печатные платы в рамках технологии поверхностного монтажа. Мощность первой установки составляет 24 тысячи компонентов в час, а второй — 50 тысяч. Оборудование произведено во Франции и Великобритании, и его должны поставить на предприятие до ноября 2024 года. В контракте указано, что установки должны быть новыми.

По словам источников на ИТ-рынке, российские предприятия чаще закупают китайское оборудование, так как оно дешевле, и расчёты с китайскими компаниями проще. Однако санкции затрудняют закупку европейской техники, хотя крупные компании могут позволить себе такие траты. НПП «Гамма» специализируется на защите информации и оказывает услуги по поверхностному монтажу плат для различных отраслей, включая микроэлектронику и телекоммуникации. Предприятие, вероятно, расширяет свои производственные мощности.