Россия закупила оборудование из Европы для печатных плат

Российское Министерство промышленности и торговли закупило европейское оборудование для поверхностного монтажа на сумму 249,2 млн рублей. Информация о закупке была опубликована на портале госзакупок. Оборудование будет передано государственному научно-производственному предприятию (НПП) «Гамма», которое находится в Москве.

Приобретённые установки Europlacer предназначены для автоматической установки компонентов на печатные платы в рамках технологии поверхностного монтажа. Мощность первой установки составляет 24 тысячи компонентов в час, а второй — 50 тысяч. Оборудование произведено во Франции и Великобритании, и его должны поставить на предприятие до ноября 2024 года. В контракте указано, что установки должны быть новыми.

По словам источников на ИТ-рынке, российские предприятия чаще закупают китайское оборудование, так как оно дешевле, и расчёты с китайскими компаниями проще. Однако санкции затрудняют закупку европейской техники, хотя крупные компании могут позволить себе такие траты. НПП «Гамма» специализируется на защите информации и оказывает услуги по поверхностному монтажу плат для различных отраслей, включая микроэлектронику и телекоммуникации. Предприятие, вероятно, расширяет свои производственные мощности.