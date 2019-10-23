Россия закупит "китайские копии" советских самолетов

Так, еще в середине октября этого года на выставке авиации общего назначения в Китае состоялось подписание предварительных соглашений между ПАО Туполев и AVIC Tongfei North China Aircraft Industry Company, Ltd. Согласно договору, китайская сторона должна будет поставить неизвестному оператору из России партию из десяти самолетов Y5B, которые являются лицензионной копией советского самолета Ан-2.

Напомним, что чуть ранее заявлялось, что российские инженеры намерены разработать совершенно новый легкий многофункциональный самолет, призванный заменить легендарный Ан-2. Разработкой самолетов должна заняться компания "Байкал-Инжиниринг", которая была выбрана в результате проведения открытого конкурса. По имеющимся данным, первый опытный образец нового летательного аппарата должен быть готов до декабря 2020 года.