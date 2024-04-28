Россия закупит совместимые с Yadro системы хранения данных

Федеральное казначейство потратит 553,6 млн рублей на покупку систем хранения данных для своей облачной инфраструктуры. Эта инфраструктура позволяет информационным системам казначейства работать непрерывно, объединяя центры обработки данных без учёта их местоположения.

Единая облачная инфраструктура включает центры обработки данных в Дубне и Городце, где находятся важные информационные системы, такие как система закупок, управление финансами и другие. Заявки на оборудование принимаются до 8 мая, а результаты конкурса будут объявлены 15 мая.

Системы хранения данных, которые Казначейство планирует приобрести, должны быть совместимы с уже используемыми системами, не теряя в производительности, и эту совместимость должен подтвердить производитель. Также требуется, чтобы модули расширения дискового пространства обеспечивали резервное подключение и миграцию данных между системами.