Россия заместит западные технологии за 10-15 лет

В отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России потребуется 10-15 лет, чтобы заменить западные технологии на свои, говорят СМИ, ссылаясь на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Предполагается, что в ближайшие годы часть продукции будет производиться внутри страны, а часть будет импортироваться из Юго-Восточной Азии. Руководитель аналитического направления ЦМАКП, Дмитрий Белоусов, пояснил, что Россия в основном будет переходить с западного оборудования на китайское.

Эксперт Агван Микаелян из FinExpertiza отметил, что сейчас то, что страна не может произвести сама, закупается на юго-восточных рынках. Он также отметил, что для успешной переориентации нужно разработать отечественное оборудование для ИКТ.

Однако, с точки зрения развития программного обеспечения (ПО), Россия уже имеет сильный потенциал. Но для производства аппаратного обеспечения (железа) потребуются долгосрочные и крупные государственные инвестиции, добавил Микаелян.

Доклад ЦМАКП также отмечает, что восстановление каналов поставок в бизнесе займёт два-три года. В промежуток российский рынок будет испытывать «теневой импорт», подчёркивает Белоусов.

Доцент Евгений Ицаков с РАНХиГС отмечает, что рост такого импорта — это не риск, а способ смягчить удар от отключения России от современных мировых разработок.