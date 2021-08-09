Россия запланировала отправить в космос особую группу учёных для биологических экспериментов

По крайней мере, это следует из слов заведующего лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ института медико-биологических проблем РАН Юрия Смирнова, сообщает ТАСС.

Свежая инициатива позволит добиться выполнения в космосе тех задач, на которые способны лишь узкоспециализированные эксперты. При этом открытия, сделанные специалистами в новых условиях, вполне способны помочь космонавтам в будущем при полётах на дальние планеты.

Отметим, что ранее учёные-астрономы из Чили нашли планету, которая в теории может быть обитаемой. Речь идёт об одной из планет в скоплении звёзд L 98-59 — именно на её поверхности может существовать органическая жизнь, заявили специалисты.