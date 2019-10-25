Россия заподозрила Саудовскую Аравию в продаже военных секретов американцам

”С моей точки зрения, продавать саудитам наш пока еще новейший ЗРК не вполне удачная идея, поскольку американцы там все еще присутствуют основательно и попади С-400 в Королевство Саудовская Аравия, они, конечно же, с ним ознакомятся, что не самым лучшим образом скажется на его боевых возможностях в будущем: США способны выработать более эффективные методы борьбы с комплексом, чем те, на которые они рассчитывают сегодня”, — полагает военный эксперт.

Напомним, что в октябре директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал, что страны Персидского залива крайне заинтересованы в том, чтобы приобрести российские системы ПВО.