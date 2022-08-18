Россия запустила испытания беспилотника с функцией подавления связи

Отмечается, что армейский вариант называется «Иноходец», а экспортный — «Орион-Э». РЛС на него установлена для радиоэлектронной борьбы. На данный момент аппарат проходит лётные испытания.

Максимальная масса боевой нагрузки «Ориона» — 250 кг. Беспилотник может нести РЛС, оптико-электронную систему, бомбы и ракеты.

«Действительно, бортовая радиолокационная станция — одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии лётных испытаний», — сообщили в пресс-службе предприятия «Кронштадт».