Россия запустила первый в мире космический сервер на орбиту Земли

Россия запустила первый в мире космический сервер на орбиту ЗемлиЕго размеры умиляют
Российская компания RuVDS совершила важный прорыв в космической индустрии, запустив первый в мире космический сервер на орбиту Земли.
Инновационный спутник-сервер демонстрирует новые возможности хостинга прямо из космоса. И да, несмотря на все технические трудности при выведении спутника из пускового контейнера и повреждение дискового массива, космическая система смогла воспроизвести резервную версию HTML-страницы.
Теперь любой человек может ознакомиться с её содержанием через специальный портал.
Подготовкой космической миссии занималась компания Стратонавтика, разработавшая «материнский» спутник «СтратоСат ТК-1». Пусковой контейнер был разработан совместно компаниями «Малые космические системы» и Стратонавтика.
Данный уникальный запуск представляет первое практическое применение пускового контейнера «тайнисат». Он позволяет запускать миниатюрные спутники размером всего 5 x 5 x 5 см на ракетах, оснащённых пусковыми контейнерами для КубСатов.