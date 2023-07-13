Россия запустила первый в мире космический сервер на орбиту Земли

Инновационный спутник-сервер демонстрирует новые возможности хостинга прямо из космоса. И да, несмотря на все технические трудности при выведении спутника из пускового контейнера и повреждение дискового массива, космическая система смогла воспроизвести резервную версию HTML-страницы.

Теперь любой человек может ознакомиться с её содержанием через специальный портал.

Подготовкой космической миссии занималась компания Стратонавтика, разработавшая «материнский» спутник «СтратоСат ТК-1». Пусковой контейнер был разработан совместно компаниями «Малые космические системы» и Стратонавтика.

Данный уникальный запуск представляет первое практическое применение пускового контейнера «тайнисат». Он позволяет запускать миниатюрные спутники размером всего 5 x 5 x 5 см на ракетах, оснащённых пусковыми контейнерами для КубСатов.