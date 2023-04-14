Россия запустила производство бронежилетов с защитой от бронебойных пуль

Нагрудная бронеплита «Оберега» состоит из высокомолекулярного пластика и керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули. Боковые секции по умолчанию имеют класс защиты Бр1, но по желанию заказчика защита может быть увеличена до класса Бр3.

Как отметил гендиректор «Октавы» Павел Павленко, производство бронежилетов, которые в месяц будут выпускать до одной тысячи единиц, стало возможным благодаря швейному производству и специалистам, которые работают на заводе.

Павленко также рассказал, что бронежилеты «Оберег» уже направлены в зону проведения СВО.