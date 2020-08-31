Россия запустила свой первый газовый корабль

Так, буквально вчера первый отечественный корабль, функционирующий на сжиженном природном газе, был отправлен в первый рейс. ”Знаменательным для нас событием является первый рейс первого пассажирского судна на СПГ проекта «Чайка». Это совершенно новый для нашей страны проект. До сегодняшнего дня судов подобного типа в речном флоте России не было”, — поделился президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Известно, что габариты корабля составляют 58,8 метров в длину и порядка 10,8 в ширину. Судно способно транспортировать как минимум 150 человек и максимум 170. Предполагается, что в будущем в стране будут выпущены и другие экологичные судна.