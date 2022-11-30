Россия запустила в космос последний имевшийся у неё спутник Глонасс-М

Как пишет ТАСС, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, это был последний космический аппарат линейки, остававшийся в наземном резерве России. По данным Информационно-аналитического центра координатно-временного обеспечения, прямо сейчас спутник находится «на этапе ввода в систему».

Напомним, что также 28 ноября стартовала ракета Союз-2.1б. Она, в качестве полезной нагрузки, взяла на себя космический аппарат в интересах Минобороны. А ещё ранее, всё с того же космодрома, на орбиту был отправлен спутник Глонасс-К. В обоих случаях разгонным блоком выступил Фрегат.