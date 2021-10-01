Россия запустила в работу экстремально крупное рыболовное судно

Как пишет источник, траулер «Капитан Мартынов» предназначен для ловли, заморозки и переработки рыбы на Дальнем Востоке. Оснащён инновационными российскими технологиями для сокращения углеродного следа и в целом для повышения экологичности производства. Отмечается, что на траулере созданы все необходимые бытовые и технические условия для комфортного и эффективного труда рыбаков.

Это судно является 4 из 10, которые будут построены Адмиралтейскими верфями для «Русской рыбопромышленной компании». Судно будет заниматься промыслом минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Судовая фабрика будет работать по безотходной технологии, её мощность позволяет изготавливать в сутки 60-80 млн тонн рыбного филе, 250 тонн рыбной кормовой муки, а также 80 тонн фарша сурими.