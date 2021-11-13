Россия запустила видеорекламу вакцины «Спутник V»

COVID-19 изображён в виде шарика, сбивающего всё на своём пути. В ролике упоминаются все уже привычные ограничения и вызовы: отмена массовых мероприятий, авиасообщения, закрытие общественных мест, появление новых штаммов коронавируса.

В ролике показано, как изменилась жизнь общества с начала пандемии. На официальном Telegram-канале препарата, в описании к видео сказано, что все устали от тревоги за себя и своих близких, от того, что может настать момент, «когда самое лучшее лекарство уже не понадобится».

«В этот двухминутный ролик мы уместили 2 года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий», — отметили создатели видео.