Россия запустит 162 спутника для обеспечения интернет-связи

При этом в госкорпорации подчеркнули, что «Сфера» нужна для преодоления цифрового неравенства между российскими регионами, — «только 30% территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации».

«Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект "Сфера", в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата», — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».