Россия запустит 162 спутника для обеспечения интернет-связи

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Россия запустит 162 спутника для обеспечения интернет-связиИ для запуска сети по всей России
Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о запуске проекта «Сфера», предполагающего запуск на орбиту Земли 162 спутников для обеспечения устойчивого широкополосного интернета, а также для связи с устройствами интернета вещей.
При этом в госкорпорации подчеркнули, что «Сфера» нужна для преодоления цифрового неравенства между российскими регионами, — «только 30% территории России покрыто сотовой связью и только новые системы спутниковой связи обеспечат связность территории Российской Федерации».
«Правительством Российской Федерации в апреле 2022 года был одобрен проект "Сфера", в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата», — отметили в пресс-службе «Роскосмоса».