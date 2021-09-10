Россия запустит 5G в московской больнице

Заявление о запуске таких проектов для здравоохранения Москвы с расширением на все российские регионы было сделано на IV Форуме социальных инноваций регионов. Отмечается, что на основании развёрнутой инфраструктуры 5G, будут проводиться «прикладные исследования, испытания прототипов и опытных образцов решений, цифровых сервисов и услуг».

По заявлению представителей ДИТ Москвы, благодаря запуску и развитию 5G, а также запускаемых проектов, будут реализовываться круглосуточный мониторинг состояния пациента, создание его VR- и AR-моделей, 3D-моделирование рентгеновских снимков, результатов УЗИ и КТ, дистанционные консилиумы в режиме реального времени, в том числе с применением технологий виртуальной реальности (VR), обучение медицинского персонала и другие решения.

«Боткинская больница станет первым медицинским учреждением, где будут использованы возможности 5G. Совместно со специалистами Департамента информационных технологий мы протестируем, отработаем и выберем самые ёмкие и эффективные решения, которые могут помочь врачам и пациентам. Это будет доступное для каждого врача 3D-моделирование рентгеновских снимков, инновационные решения с использованием VR и искусственного интеллекта для практической деятельности врачей-хирургов, система умного видеонаблюдения. Я могу предположить, что это широкий спектр возможностей, который будет доступен с внедрением 5G-технологий, и точно могу сказать: будущее уже наступает», – прокомментировал главный врач ГКБ имени С. П. Боткина Алексей Шабунин.