Россия запустит грузовые подлодки вместо газопровода в Арктике

В России начались работы над созданием атомного подводного газовоза, который будет использоваться для освоения Арктики и обеспечит круглогодичную перевозку углеводородов по Северному морскому пути. Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт», сообщил об этом на форуме OMR 24. Он отметил, что вопрос разработки газовозов обсуждается уже много лет, и теперь у страны есть все необходимые материалы и реакторы для реализации проекта.

Ковальчук подчеркнул, что с «Газпромом» достигнута договорённость о сотрудничестве в этом направлении. Новая разработка будет иметь обтекаемую форму, похожую на подлодку, что повысит её безопасность по сравнению с надводными судами и трубопроводами. Он также добавил, что пара таких газовозов может обеспечить транспортировку сжиженного газа на уровне, сопоставимом с прокладкой трубопровода в Северном Ледовитом океане.

Этот проект представляет собой важный шаг к развитию транспортной инфраструктуры в Арктике. Атомные газовозы смогут эффективно и безопасно перевозить углеводороды, что откроет новые возможности для российской экономики и освоения северных регионов.